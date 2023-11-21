安永：創新板今年已七家掛牌 規模擴增近百億

安永聯合會計師事務所今（21）日發布《安永大中華區首次公開募股（IPO）市場調查報告》，台灣今年上市櫃企業共32家，籌資額共新臺幣346.27億元，整體件數較去年減少15家，金額減少15.48億元。

2023年全球 IPO 活動持續放緩，預計共有1,244家企業在全球上市，籌資1,192億美元，與去年同期相比，IPO 數量和籌資額分別減少12%和35%。中國大陸仍是全球 IPO 活動重要地區，A股全年籌資額仍占全球籌資額40%以上。香港 IPO 市場低迷，籌資活動為20年來新低，為改善港股流動性，香港推出系列改革，期待市場穩定後 IPO 活動將復甦。

安永指出，截至今年11月21日，今年台灣上市市場共20家掛牌，和去年度家數持平，籌資金額316.54億元，較去年度增加38.93億元，增幅14%。籌資額最大為科技業的達發科技，籌資89.21億元，占上市總籌資額28.18%；其次為鴻華先進，籌資75億元，占23.69%，兩家合計占51.88%。

此外其中三家為 KY 公司，分別是永道-KY（6863）、六方科-KY（4569） 及 AMAX-KY（6933） ，籌資額19.22億元。

值得一提的是，台灣創新板市場規模逐漸擴增，今年上市掛牌公司中，有七家是創新板上市分別為泓德能源（6873）、雲豹能源（6869）、倚天酷碁（2432）、走著瞧、台灣虎航、巨鎧精密、鴻華先進，總籌資金額達106.11億元，占上市總籌資額33.52%；與2022年全年相比，登上創新板的數量增加六家，籌資金額增加99.49億元。

另外上櫃市場12家掛牌，較去年度減少15家，籌資額約29.73億元，年減54.41億元，減幅約64.66%，主因2022年疫情趨緩，使送件家數達到近四年高峰，且2023年無大型籌資公司掛牌所致。

上櫃籌資額最大為生技醫療的長佳智能（6841），籌資5.82億元，占上櫃總籌資額19.58%，其次為科技業的南俊國際（6584）、宏碩系統，分別占總籌資額13.96%、13.29%，三家公司占上櫃籌資額46.82%，今年無 KY 公司上櫃。

今年上市櫃企業共有32家，以科技業九家領先，科技業籌資總額為135.29億元，位居第一。台灣持續朝多層次資本市場發展，另有56家企業申請興櫃，其中依戰略新板條件登板共13家，以科技產業、生技醫療、環保綠能為主。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，2023年美國聯準會明顯放慢升息循環腳步，使全球經濟走勢較預期強勁，但復甦動能依然脆弱，而台灣受供應鏈庫存去化程度不一、美中科技貿易戰升溫、核心通膨仍高等因素，景氣呈現內溫外冷。但近期加權指數在外資買超權值股及AI概念股，指數回到17,000點，投資氣氛轉為樂觀，台股後市值得期待。

展望明年 IPO 市場，黃建澤認為雖國際政經情勢多變，但內需成為台灣經濟新動能，綠能，環保、數位科技、能源將為主要 IPO 產業。全球減碳趨勢及政府推動2050淨零轉型目標，再生能源的發展及碳權交易增加產業鏈相關的投資契機。AI 智慧發展讓台灣半導體產業占有先進製程優勢，也促使相關產業與市場蓬勃發展。

生技產業是台灣政府大力扶持的核心戰略產業之一，且為提升資本市場競爭力，發布四大產業分類等三大政策，協助生醫產業永續發展。

從申請上市 IPO 家數來看，截至目前台灣資本市場申請上市有17家，以科技業及生技醫療產業；申請上櫃有13家，以生技醫療產業、綠能環保為主，安永正向看待2024年 IPO 市場。