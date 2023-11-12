高球代工廠 越南產能占比 將拉高
因應品牌客戶群降低地緣政治風險需求，設廠越南的明安和復盛應用陸續擴充越南生產基地，明安希望當地產能拉高到整體的60%，復盛應用則以占整體產能65至70%為目標。
明安指出，該公司旗下越南同奈省江澤三工業區內廠區，繼先前斥資2億元打造第三棟廠房自2020年量產後，規劃興建第四棟廠房，雖新廠區工程一度因疫情停擺，但自2021年11月重新啟動，進度順利，已於今年第2季完工、下半年陸續加入生產行列。
該公司董事會剛通過越南子公司增資案，將增資1,800萬美元（約新台幣5.8億元），做為充實營運資金和添購新設備之用。
依明安越南生產基地產能增加規劃進度，新打造的廠區產能約是舊廠50%，使越南與大陸兩地產能達到各占一半比重；未來希望越南、大陸兩地產能調整為各占60%和40%。
復盛應用表示，除原本在越南平陽省廠區外，疫情期間也在鄰近的同奈省打造新廠，並自去年第3季逐步量產，擴增產能約為越南舊廠的50%，目前大陸中山及越南出貨量占比將由各占50%調整為約40%比60%。
接著規劃最快明年開始啟動越南產能新一階段擴張計劃，把越南產能進一步提升至占整體的65%至70%。
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