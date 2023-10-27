快訊

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

生技族群轉強、美時早盤漲幅逾8% 法人看好：營運成長動能有戲

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股今（27）日開高，早盤在平盤之上震盪，值得注意的是，生技族群轉強，相關個股包括：美時（1795）、保瑞、和康生、佰研、中化生、合一等，其中美時表現最為強勢，早盤最高258元、漲幅逾8%。法人看好美時2023-2025年營運成長動能。

法人看好，美時在2023-2025年營運成長動能，主要考量：至2025年，藥物Lenalidomide可逐年提升市場份額、亞洲市場成長動能佳，其中東南亞市場將逐漸成為重要營收貢獻來源；持續併購具高鑑別度且高價值產品，並取得具市場利基之新藥產品，整體展望正向。

另外，法人表示，美時最近幾年調整重要的經營策略，旨在加強其在醫療領域的競爭地位，提高市場占有率並拓展新業務。其中，美時透過收購品牌藥物和取得新藥授權與銷售權，強化藥品組合，使公司能夠提供多種新藥品，並進一步擴展在醫療保健市場的渠道。

法人分析，根據IQVIA的數據顯示，Revlimid（Lenalidomide的商品名）在2022年在日本銷售額達2.82億美元，並且在2023年上半年還沒有競爭對手上市。法人預測美時Lenalidomide將在2024年上半年開始對公司的營收做出貢獻。

此外，美時也已經獲得了NRX公司難治性抑鬱症新藥NRX-101的共同開發和全球獨家銷售權，有望成為未來美時業務的重要成長引擎。

美時 營收 生技族群

延伸閱讀

日月光營收季季高達標 明年先進封裝業績可望倍增

聯發科、創意 權證押偏價外

全民權證／智原 優選逾90天

頎邦第3季EPS 1.56元 看好車用後市

相關新聞

龍巖 推客製化生前契約

龍巖（5530）昨（27）日宣布推出業界首創、具高度自主規劃彈性的全新生前契約商品「圓愛」。龍巖表示，鑑於台灣少子化、高...

誠品台中店 12月開張

誠品生活（2926）繼今年9月在新店裕隆城，開出亞洲最大誠品之後，指標大店再下一城，位於台中市七期市政路、全店八層樓達7...

鑫傳迎旺季 第4季業績喊衝

有線電視多系統營運商台數科（6464）旗下子公司鑫傳（6856）昨（27）日以每股65元掛牌上櫃，上漲7元，收72元，鑫...

德微第3季每股純益1.77元 符合預期

轉型為整合元件廠的德微今日舉行董事會，通過2023年第3季財報，第3季稅後純益為8873萬元，每股純益2.0元；若以最新...

興櫃掛牌再添兩檔新血 東盟、傑霖展開蜜月行情

興櫃今（27）日再添兩檔新血，分別是東盟開發（1480）和傑霖科技（8102），東盟開發認購價為12元，早盤以13.15...

生技族群轉強、美時早盤漲幅逾8% 法人看好：營運成長動能有戲

台股今（27）日開高，早盤在平盤之上震盪，值得注意的是，生技族群轉強，相關個股包括：美時（1795）、保瑞、和康生、佰研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。