生技族群轉強、美時早盤漲幅逾8% 法人看好：營運成長動能有戲

台股今（27）日開高，早盤在平盤之上震盪，值得注意的是，生技族群轉強，相關個股包括：美時（1795）、保瑞、和康生、佰研、中化生、合一等，其中美時表現最為強勢，早盤最高258元、漲幅逾8%。法人看好美時2023-2025年營運成長動能。

法人看好，美時在2023-2025年營運成長動能，主要考量：至2025年，藥物Lenalidomide可逐年提升市場份額、亞洲市場成長動能佳，其中東南亞市場將逐漸成為重要營收貢獻來源；持續併購具高鑑別度且高價值產品，並取得具市場利基之新藥產品，整體展望正向。

另外，法人表示，美時最近幾年調整重要的經營策略，旨在加強其在醫療領域的競爭地位，提高市場占有率並拓展新業務。其中，美時透過收購品牌藥物和取得新藥授權與銷售權，強化藥品組合，使公司能夠提供多種新藥品，並進一步擴展在醫療保健市場的渠道。

法人分析，根據IQVIA的數據顯示，Revlimid（Lenalidomide的商品名）在2022年在日本銷售額達2.82億美元，並且在2023年上半年還沒有競爭對手上市。法人預測美時Lenalidomide將在2024年上半年開始對公司的營收做出貢獻。

此外，美時也已經獲得了NRX公司難治性抑鬱症新藥NRX-101的共同開發和全球獨家銷售權，有望成為未來美時業務的重要成長引擎。