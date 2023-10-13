10月小確幸！台數科旗下鑫傳公開申購 抽到賺逾1萬元、報酬率19%

台數科（6464）旗下子公司鑫傳（6856）即將掛牌上櫃，今（13）日完成競價拍賣，接下來將於17日至19日辦理公開申購，申購價格為65元，公開抽籤日為23日；如以今天興櫃收盤價77.7元換算，抽中有機會賺到1.27萬元，潛在報酬率達19.5%。

臺灣證券交易所表示，鑫傳國際多媒體科技股份有限公司初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，鑫傳辦理競價拍賣股數3,024仟股，公開申購股數為856仟股。本次參與投標的投標單筆數計791筆，合格標單共750筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格62.00元，最高得標價格80.00元，得標加權平均價格67.23元。

鑫傳資本額2.4億元，台數科是最大股東，持股77%。鑫傳主要業務為衛星電視、節目製作事業、廣告銷售事業、電視購物與電子商務，旗下包含冠軍夢想台、冠軍電視台、中台灣生活網、A-one體育台、美麗人生購物台、LINE購物直播、LINE購物商城、電商平台，同時進行新聞、節目及專案拍攝製作，有線電視、衛星電視、機上盒及轉型數位廣告銷售等。

此外，鑫傳同步代理台數科集團旗下六家有線電視系統台及北港有線電視廣告業務，是中南部地區最大廣告平台代理商。鑫傳指出，近年積極與LINE TV、LINE Today策略合作，除節目上架LINE 的平台，也共同製作節目。