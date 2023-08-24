雙橡園開發連續三年號召企業贊助在地灣聲七夕音樂會

台中雙橡園開發連續三年號召對支持藝術不遺餘力的企業，贊助台灣在地的灣聲樂團，並舉辦「灣聲七夕音樂會」，以專場贊助共同支持台灣之聲，今年共有六場企業專場，累計吸引逾2,000多位賓客到場聆聽。

由李哲藝總監帶領的「灣聲樂團」，擁有台灣音樂多元的編曲及演奏能力，更代表台灣在地文化的獨特性，藉由古典音樂的國際語言，詮釋台灣在地濃厚情感的聲音，成軍短短幾年，年度總演出場次已超過80場、售票公演場次平均票房達九成，被視為台灣最具代表性的國際級樂團之一。

累積6年的能量，灣聲樂團6月赴美巡演，讓許多在國外數十年的台僑，首次聽到充滿台灣味的古典樂，在西岸五大城市均獲得熱烈迴響，也使中台灣樂迷期待的「灣聲七夕音樂會」格外受到矚目。

而繼6月美國西岸演出後，灣聲樂團11月受邀前往東岸紐約、波士頓、芝加哥、休士頓等四大城市，2024年則將前往溫哥華、西雅圖，更將登上日本「三得利音樂廳」，將台灣音樂帶到國際舞台。

雙橡園開發今年號召許多對支持藝術不遺餘力的企業，包括傑初能源、中華賓士、海灣繪本館、童綜合醫院、精英開發、台升國際Baker傢俱、歐雅特燈飾等，以專場贊助共同支持台灣之聲，活動執行則由頂粵吉品主辦，於「星光盛宴大殿」浪漫登場。

今年「灣聲七夕音樂會」，除了李哲藝以每首曲目的故事提味導聆外，還特別邀請吟遊詩人陳明章老師蒞臨演唱。

在場地部分，頂粵吉品「星光盛宴大殿」，嶄新亮相全台最頂級規格影音設備，有全台最大673吋P1.5 LED最高畫質8K電視牆、兩側200吋4K輔助電視LIVE轉播，搭載Bose專業級音響，規格同杜拜Sky2.0、英國倫敦O2體育館等國際殿堂級展演場館。

同時聘請義大利籍音響聲學家Michele Paciulli重新設計音場，讓大家聽到和國家音樂廳一樣的品質，整場無論在曲目設計、場域遴選及聲響呈現，各種細節處都顯現灣聲對於演出的高度重視。

雙橡園開發總經理魏櫂良表示，有句話深深觸動著他，就是「臺灣音樂古典化，古典音樂臺灣化」的灣聲樂團精神，讓人每聽一次音樂，就感動一次、佩服一次，更是驕傲一次。

魏櫂良說，很感動台灣有這麼好的音樂文化，更敬佩李哲藝與優秀的演奏家們，堅持用台灣在地素材，在時尚與古典、傳統與現代交融之中，透過國際間最熟悉的「語言」，演奏出屬於台灣本土情感的美好樂音，如同雙橡園開發因為在乎住戶，而打造出雙橡園式酒店御邸，同時持續深化優生活的體驗。