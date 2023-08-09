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譜瑞財報／第2季獲利季增逾兩成 估第3季營收再向上

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

高速傳輸介面廠譜瑞-KY（4966）公告第2季財報，單季合併營收31.99億元，稅後淨利4.29億元，相較第1季成長幅度超過兩成，每股稅後淨利5.44元。對於第3季營運展望，譜瑞-KY董事長趙捷表示，第3季在高速傳輸介面需求帶動下，單季合併營收將有機會季成長2.88～14.42％。

譜瑞-KY公告第2季財報，單季合併營收達31.99億元、季成長5.25％，毛利率約44％，表現與第1季約略持平，稅後淨利4.29億元、季增21.51％，使今年上半年業績呈現逐季成長，每股稅後淨利5.44元。

對於第3季財測預測，譜瑞-KY預估，單季合併營收將可望達到1.07～1.19億美元，與第2季相比將成長2.88～14.42％，毛利率將達43～47％，落在正常區間水準。

針對第3季營運展望，趙捷表示，第3季營運將可望由高速傳輸介面領軍，其他如Display Port、T-CON等產品線相對沒有這麼強勁。值得注意的是，客戶端的PC庫存水位已經明顯下降，但拉貨仍舊沒有顯著回溫。

至於在新產品線布局上，趙捷指出，USB 4的Retimer晶片已經成功打入客戶端市場，且現在新一代的USB 4的Retimer晶片成功獲得超微（AMD）、高通等PC平台認證，預期有機會在2024年開始展現效益，且預期非PC應用亦有望被廣泛導入。USB 4 Gen2產品現在已經設計定案（Tape out），OEM廠目前也有意採用譜瑞-KY產品線，有利於譜瑞-KY相關營運擴大布局。

在明年展望上，趙捷認為，消費性、商用PC市場都可望有新一波換機需求，其中USB 4有望全面成為市場主流，譜瑞-KY相對應的Retimer晶片將可望受惠；資料中心部分，則有PCIe Gen 5的Retimer晶片有望持續擴大出海口，顯示譜瑞-KY明年營運有機會持續向上成長。

譜瑞 營收

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