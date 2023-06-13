康和證券輔導宣捷幹細胞 預計6月16日登錄興櫃

康和（6016）證券擔任主辦輔導宣捷幹細胞生技（4724），今年6月6日送件申請初次登錄興櫃市場，並預計於6月16日登錄興櫃，興櫃登錄價為28元，產業別為生技醫療業。

宣捷幹細胞成立於2001年2月，原名大展幹細胞生技，2013年8月與宣捷生物科技依企業購併法及其他相關法令規定簽訂股份轉換契約，同月更名為宣捷幹細胞生技，董事長為宣昶有，目前實收資本額為新台幣6.2億元，主要從事幹細胞及免疫細胞的檢測、擴增、儲存及幹細胞新藥開發，並致力於開發幹細胞新藥。

宣捷幹細胞秉持「永續經營」、「提供最好的服務」及「完成跨時代的醫療革命」為理念，打造臨床細胞暨組織工程中心，以及鑽研幹細胞相關臨床實驗等研究，期許透過製藥公司的專業與技術，讓幹細胞能夠更廣泛的應用，除了提供客戶本身，也提供下一代更優質、更有意義的保障，讓守護綿延世世代代。

宣捷幹細胞並以幹細胞儲存業務為基礎往下延伸至幹細胞新藥研發業務，持續開發異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術應用，其中「異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術應用於慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive PulmonaryDisease, COPD）」已於2023年4月向中華民國衛生福利部提出執行第二期人體臨床試驗申請，此外亦同時著手進行四項新適應症的臨床試驗開發，分別為治療老人衰弱症（FS）、治療兒童腦性麻痺（CP）、治療週產期缺氧窒息腦病變（HIE）和治療非常早產兒嚴重腦傷（PBI）。

宣捷幹細胞積極布局幹細胞新藥市場，適應範圍包含小兒支氣管肺發育不全症、慢性阻塞性肺病、急性呼吸窘迫症候群、老人衰弱症等領域以及臨床等級的CIK 2.0體外培養擴增技術方法，整合幹細胞儲存與新藥研發工程，未來在再生醫療雙法經立法院三讀通過後，該公司在幹細胞新藥發展上將極具競爭力。