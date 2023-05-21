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設備廠小金雞 掀起上櫃風

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
圖／經濟日報提供
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設備廠小金雞吹起上櫃掛牌風，旭暉應材子公司宏碩系統股票上櫃申請案上周五（19日）通過；聖暉集團入股的興櫃公司衛司特科技規劃6月送件申請股票轉上櫃，朝今年底上櫃掛牌努力。宏碩系統上周五興櫃參考價為151元、衛司特179元。

旭暉應材持股逾四成的宏碩系統2022年營運升溫，合併營收4.37億元，年增20.7%；毛利率52.6%，年增0.76個百分點。稅後純益1.14億元，年增25.9%；每股純益3.67元。去年營收、毛利率、稅後純益及每股純益均創歷史新高。董事會擬配發3.45元現金股利，配息率94%，將於6月7日股東會承認配息案。

宏碩系統是全台唯一真空微波管製造商，主要產品包括真空微波管及半導體設備零組件。實收資本額3.1億元，早期產品應用以國防用途為主，近年來以符合軍用標準的高門檻技術拓展至商用半導體領域。去年國防及商用真空微波管貢獻營收48.8%、半導體設備零組件占40.4%，均屬於高毛利率產品。

宏碩系統今年首季合併營收為1.07億元，季減24.8%，年增36.1%。單季毛利率48.5%，年增2.4個百分點。稅後純益2,274.1萬元，年增43.4%；每股純益為0.73元。

衛司特日前股東會承認配發7元現金股利議案。董事會並通過今年首季財報，稅後純益0.38億元，每股純益1.84元。衛司特董事長林世民表示，規劃6月送件申請股票轉上櫃，並朝今年底掛牌目標邁進。

衛司特服務領域涵蓋製程中產生含銅廢液的PCB約占營收五成；半導體晶片製造及光電面板各約占25%比重。今年前四月合併營收2.31億元，年減15.5%。衛司特董事長林世民表示，由於PCB客戶產能稼動率約下降二至三成，導致廢液回收相對減少。展望第2季景氣尚不明確，期待下半年客戶稼動率能改善。

營收 半導體

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