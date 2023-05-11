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疫後首間！旅行社旅天下11日公發生效 預計第3季興櫃掛牌

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
疫後首間掛牌旅行社旅天下5月11日公發生效。業者提供
疫後首間掛牌旅行社旅天下5月11日公發生效。業者提供

旅天下聯合國際旅行社（旅天下）宣布，4月24日已向證券櫃買中心申報「補辦公開發行」，今（11）日起公開發行正式生效，股票代號為6961，預計第3季興櫃掛牌，成為疫後首間掛牌的旅行社。同時，看好國人赴日本旅遊熱潮，獨家攜手台灣虎航自5月起推出直飛日本東北、北海道包機旅遊商品，提供旅客更多元的出國選擇。

旅天下總經理李嘉寅表示，旅天下自2015年成立後即以掛牌為目標，持續以「通路」及「產品」同業加盟擴大經營規模，迄今已有32間通路加盟商及45間產品加盟商，據點遍及全台各地，不僅強化產品深度及廣度，更達資源共享目的，攜手同業共創產業共好。正式掛牌上市後，除了可以更進一步朝企業永續經營方向前進，也將加強與低成本及外籍航空合作，提供市場具差異性、獨特性及競爭力旅遊商品。

李嘉寅舉例，看好國人對日本旅遊喜愛，獨家攜手台灣虎航推出台北－花卷包機旅遊商品，5月10日起復航，初期每周2班次來回。花卷機場是日本東北地區門戶，一年四季都有不同美景可以欣賞，無論是想在岩手當地深度旅遊，或是往北前往青森、往南造訪仙台都相當便利，過去平均載客率皆有8成以上，相當受到台灣旅客青睞，因此決定重啟包機計畫，未來則不排除增加包機頻率。另外，台北－函館獨家包機將於5月14日復航，並推出市場少見的北海道6日旅遊商品，一次玩遍道東、道央、道南等地區的特色景點。

展望未來，李嘉寅指出，目標今年通路加盟商可增至50間，明年產品加盟商將達百間規模。旅遊產品部分，除了利用包機策略獨家飛航多個亞洲航點，例如日本仙台、花卷、北海道、名古屋，以及韓國、東南亞等熱門旅遊目的地，整體包機能量更勝以往，歐洲長程線佔比也有明顯提升，加上投資「金牪（ㄧㄢˋ）」品牌經營餐廳與伴手禮等，旅天下2023年營收力拚恢復到疫情前水準。

旅天下總經理李嘉寅表示，旅天下自2015年成立後即以掛牌為目標，持續以「通路」及「產品」同業加盟擴大經營規模。業者提供
旅天下總經理李嘉寅表示，旅天下自2015年成立後即以掛牌為目標，持續以「通路」及「產品」同業加盟擴大經營規模。業者提供
旅天下喜迎花卷、函館包機復飛，營收恢復至疫前水準。業者提供
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台灣虎航

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