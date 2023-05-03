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朋程首季獲利1.14億元、季增5.6％ 營運有回溫跡象

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

二極體朋程（8255）今（3）日公告今年第1季營運成果，單季獲利1.14億元，季增5.6%、年減24%，每股純益1.25元，優於上一季的1.18元，不過低於去年同期的1.64元。

法人指出，朋程以往主要著墨於燃油車發電機用的整流二極體，近來積極跨足電動車發展不可或缺的車用MOSFET領域，以48V MOSFET模組切入市場，主要為歐洲客戶。

法人點出，在全球環保議題持續發酵之下，對能源轉換效率較高的元件需求度增加，看好朋程今年單價較高的高效率二極體、超高效率二極體比重將提升，有機會超越（車用標準型二極體），加上48V MOSFET模組放量出貨，對該公司今年整體營運正向看待。

另外，作為茂矽（2342）大股東，也是大客戶的朋程，在茂矽今年將全面改選董事，外界關注雙方未來是否進一步擴大業務合作，並帶動茂矽營運成長，達成一定水準的互補綜效。

回顧去年底，朋程斥資新台幣7.36億元，取得強茂（2481）子公司璟茂持有的1,900萬股茂矽股份；朋程累計持有茂矽30.05%股權，居最大股東。

朋程 二極體

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