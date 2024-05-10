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緯創財報／首季純益季增5.6% 每股純益1.24元、寫歷來最旺首季

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
緯創。 聯合報系資料庫
緯創。 聯合報系資料庫

代工大廠緯創（3231）10日公告第1季財報，受惠旗下AI伺服器業務暢旺，單季稅後純益達35.24億元，季增5.6%，並較去年同期大增19.25倍，每股純益1.24元，寫下歷年來最旺首季。

緯創第1季合併營收2,393.25億元，季增3.8%，年增12.9%，毛利率7.2%，季減2.09個百分點，年增0.19個百分點，營益率2.95%，季減1.62個百分點，年增0.72個百分點；稅後純益35.24億元，季增5.6%，年增19.25倍，每股純益1.24元。

緯創已於3月完成出售印度廠給塔塔集團，處分損失為460萬美元（約新台幣1.44億元），於第1季財報中認列。

緯創董事會通過，擬對近期收購的100%持股美國子公司Alpha EMS Corporation（簡稱WAE）增資1,550萬美元，以因應業務發展與策略規劃需要，WAE並將以2,485萬美元額度內，取得當地不動產使用權，租期為10年四個月。

另外，緯創也決議擬提高湖口廠資本支出預算額度，由新台幣16.03億元、提高至22.94億元，加碼投資6.91億元。其中約75.5%用於取得機器設備、24.5%用於建築物改良。

新台幣 緯創

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