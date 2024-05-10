緯創財報／首季每股賺1.24元 售廠成功、加碼2增資1租廠利多

緯創（3231）10日召開董事會，會中通過113年度第1季財務報表。緯創第1季合併營收為新台幣2,393億元，營業淨利為70.59億元，稅前淨利為80.07億元，稅後純益為35.24億元，每股純益為新台幣1.24元。此外，加碼宣布，旗下印度iPhone生產線，以交易價格美金1.308億元（約新台幣40.98億元）出售給塔塔集團，整筆交易已於今年3月完成，此次處分損失為美金460萬元（約合新台幣1.44億元）。

除財務報告外，緯創同時公告以下議案：

1. 本公司於三月以交易價格美金1.308億元（約新台幣40.98億元）完成出售Wistron InfoComm Manufacturing （India） Private Limited予Tata Electronics Pvt. Ltd. （TEPL），處分損失為美金460萬元（約新台幣1.44億元）。

2. 本公司擬對近期收購、100%持股之美國子公司Alpha EMS Corporation（簡稱WAE）增資美金1,550萬元（約合新台幣5.02億元），以因應子公司之業務發展及策略規劃需要。

3. 因應業務營運所需，Alpha EMS Corporation（簡稱WAE）計畫租用LIPT BIXBY III, LLC 位於美國加州的廠房，並於美金2,485萬元（約合新台幣8.04億元）之額度內認列取得不動產使用權，租期為10年4個月。