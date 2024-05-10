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友達營收／4月237.67億元、年增28% 營運將逐步升溫

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

友達（2409）2024年4月合併營收為237.67億元，較上月增加12.1%，與去年同期相比增加28%。

友達累計今年前四月營收832.44億元，年增19.34%。

友達4月份面板總出貨面積達166.6萬平方米，較3月份減少16.6%，與去年同期相比增加1.5%。

友達董事長彭双浪日前指出，今年首季是整體產業景氣最低點，之後逐步升溫，目前已看到電視市場復甦，接下來IT市場因為AI PC的激勵，將帶來下半年IT的強勁需求。至於車用市場則維持穩定，商業、工業用也正復甦中。展望第2季，預估面板將呈價量俱揚走勢。

彭双浪指出，車用服務解決方案及垂直場域事業，都是友達近期重要的業績成長引擎，並且將會灌注更多資源，加大發展力度。期望到2025年，市場認識的友達將不只是一家面板公司，而是一個「以顯示器為中心的解決方案提供者」。

友達 面板

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