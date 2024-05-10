緯軟財報／首季營收、獲利創同期新高 全年表現將優於去年

緯軟（4953）今年首季合併營收為24.19億元，稅後淨利1.34億元，EPS 1.85元，營收及獲利均創歷年同期新高。

緯軟2024年第1季合併營收24.19億元，年增17.7%；毛利率17.5%；營業利益為1.43億元，年增6.3%，營益率5.9%；稅後淨利為1.34億元，EPS 為新台幣1.85元。

緯軟指出，2024年第1季在互聯網需求強勁的成長力道支撐下，營收維持雙位數年增，但毛利率也因營收產業比重變化以及第1季工作天數縮減而下滑，然受惠於規模經濟效益，營業利益及稅後淨利仍持續成長，與營收同創歷史同期新高。EPS則因去年現金增資擴大股本影響，稀釋至1.85元，與去年同期持平。

展望後市，因AI大模型技術及應用加速發展，相關需求持續增長，互聯網產業仍將扮演主要成長動能。面對智慧汽車產業市場波動，本公司將聚焦優質客戶，穩健發展。整體而言，首季營運築底，後市動能正向，全年營收表現將優於去年。