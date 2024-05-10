大聯大Q1每股賺1.16元

受到總體經濟訊息影響，台股在進入第2季後走勢轉趨震盪，先前因美國通膨降溫速度不如預期，6月降息時程可能往後延，不過，美國非農就業數據低於預期又燃起市場對於降息期待，激勵股市反彈走高。惟短期內不確定因素較多，除降息時間表與次數仍有變數，基本面亦無新的利多，即使經濟表現穩健，但股價已反映了明年的獲利展望，再漲空間有限。

2024-05-10 00:46