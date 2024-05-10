快訊

再轟臉書「賺黑心錢」 謝金河：詐騙橫行是政府不作為造成

今各地晴朗好天氣！周日變天有雷雨 近期有無颱風吳德榮曝機率

大聯大Q1每股賺1.16元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體通路大廠大聯大（3702）於昨（9）日公布首季財報，包括營收、獲利與每股純益表現均超越財測，每股純益為1.16元。展望第2季，預期營收將持續增長。

大聯大首季合併營收為1,819.04億元，為歷年同期次高表現，季減0.6％、年增25.6％，超越財測高標1,700億元，在本業與業外匯兌收益挹注下，獲利為19.49億元，年增1.84倍，也大幅超越財測高標12.1億元，每股純益為1.16元。

展望第2季，大聯大預期營運將延續第1季本業持續成長，主要是受惠伺服器、筆電需求回溫、記憶體價格回升等因素推升相關電子零組件需求，加上北美與東南亞等地客戶持續投產帶動需求。

若以美元兌新台幣1比32.3元為匯率假設基礎，大聯大預估本季營收將介於1,900億元至2,000億元之間，約季增4.4％至9.9％，預估毛利率介於3.7％至3.9％。

大聯大 營收

延伸閱讀

到底有多慘？特斯拉傳在中國擴大裁員 又凍結北美招聘

擁有低價庫存優勢的模組廠：威剛

啟碁營收、獲利 雙喜臨門

全民權證／健鼎 兩檔閃金光

相關新聞

日月光4月營收月增0.3% 近三月最佳

半導體封測廠日月光投控（3711）昨（9）日公布今年4月營收為458.2億元，月增0.3%、年增5.8%，是近三個月來高...

大聯大Q1每股賺1.16元

半導體通路大廠大聯大（3702）於昨（9）日公布首季財報，包括營收、獲利與每股純益表現均超越財測，每股純益為1.16元。...

量價俱揚族 有戲

台股昨（9）日受制外資反手調節，終止連四漲，盤面題材股各自發揮，其中，萬海（2615）、旺矽、亞德客-KY等量價俱揚股出...

力智、矽力 大摩保守看

摩根士丹利證券（大摩）指出，在中國電動車市場價格競爭更加激烈以及IDM庫存仍高且需求未增等影響下，對於台系相關功率半導體...

有成精密上市 股漲四成

太陽能模組廠有成精密（4949）昨（9）日以每股24元掛牌上市，開盤旋即展開蜜月行情，終場大漲逾四成，漲11.45元，收...

就市論勢／AI、重電概念 逢低布局

受到總體經濟訊息影響，台股在進入第2季後走勢轉趨震盪，先前因美國通膨降溫速度不如預期，6月降息時程可能往後延，不過，美國非農就業數據低於預期又燃起市場對於降息期待，激勵股市反彈走高。惟短期內不確定因素較多，除降息時間表與次數仍有變數，基本面亦無新的利多，即使經濟表現穩健，但股價已反映了明年的獲利展望，再漲空間有限。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。