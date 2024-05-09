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大聯大營收／本業獲利持續看增 首季獲利年增約1.84倍

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
大聯大（3702）於9日公布首季財報，包括營收、獲利與每股純益表現均超越財測，每股純益為1.16元。同時，展望第2季，該公司預期營收與本業獲利將持續增長。大聯大董事長黃偉祥。圖／聯合報系資料照片
大聯大（3702）於9日公布首季財報，包括營收、獲利與每股純益表現均超越財測，每股純益為1.16元。同時，展望第2季，該公司預期營收與本業獲利將持續增長。大聯大董事長黃偉祥。圖／聯合報系資料照片

半導體通路大廠大聯大（3702）於9日公布首季財報，包括營收、獲利與每股純益表現均超越財測，每股純益為1.16元。同時，展望第2季，該公司預期營收與本業獲利將持續增長。

大聯大首季合併營收為1,819.04億元，為歷年同期次高表現，季減0.6％、年增25.6％，超越財測高標1,700億元，在本業與業外匯兌收益挹注下，獲利為19.49億元，年增1.84倍，也大幅超越財測高標12.1億元，每股純益為1.16元。

展望第2季，大聯大預期若以美元兌新台幣1比32.3為匯率假設基礎，本季營收將介於1,900億元至2,000億元之間，約季增4.4％至9.9％，預估毛利率介於3.7％至3.9％，業外收益依照保守原則暫不估列的情況下，估計稅後淨利將介於13.06億元至17.06億元間，每股純益介於0.54元至0.78元之間。

大聯大 每股純益 營收

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