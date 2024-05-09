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雄獅財報／首季本業獲利再創歷史新高 單季 EPS 3.49元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
雄獅（2731）9日公告第1季財報。圖／聯合報系資料照片
雄獅（2731）9日公告第1季財報。圖／聯合報系資料照片

雄獅（2731）9日公告第1季財報，合併營收59.4億元，較去年同期成長81%，歸屬於母公司業主淨利3.25億元，較去年同期成長250%，每股盈餘為3.49元，再創單季本業獲利新高。另，甫公告的4月合併營收達23.7億元，較去年同期成長53%，前四月累計合併營收成長72%。

雄獅表示，去年第4季EPS8.93元，扣除一次性喪失控制權認列的處分投資利益，EPS3.23元為上市後單季歷史新高，今年第1季本業獲利再締新猷。

雄獅表示，分析第1季營收及獲利成長主因，隨著航空公司短線（東南亞及東北亞）及歐洲航班幾近全面恢復，美加紐澳長線航班亦逐漸恢復，國外團體旅遊需求持續熱絡，受惠於寒假、春節連假和日韓櫻花季，郵輪旅遊亦呈現滿載，對營運挹注帶來正向動能。

在獲利方面，因疫情期間與國際供應商維持良好互動，有助於維持良好的元件議價空間，及疫情後國人願意支付更高旅遊預算，加上日幣持續走貶，都推升2024年度第1季毛利率再度走揚，首季毛利率高達17%，較疫情前同期毛利率增加約5%，另雄獅採權益法投資的公司亦繳出亮麗獲利，依比例認列其投資利益超過3,100萬元。

展望後市，雄獅表示，第2季營收持續暢旺，各家航空業者於第2季起陸續擴張北美航線，使得北美機位供給大幅增加，赴美旅遊漸夯；泰國亦宣布延長台灣旅客赴泰免簽證措施6個月，可望增加觀光商機。此外，今年將聚焦部分較高毛利的旅遊產品，同時提高行程規格，包裝旗艦型商品，以及搶先布局季節旅遊需求，如取得市場獨家稀缺元件，與提前運作季節包機等，期以為整體營收持續挹注動能。

營收 雄獅

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