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奇偶財報／首季獲利創新高 每股純益2.59元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

安控廠奇偶科技（3356）8日召開董事會通過首季財報，首季本期淨利歸屬於母公司業主2.3億元，年增1.59倍，為單季新高，主要受惠轉投資台積電金融資產評價及業外匯兌收益貢獻，以目前股本8.98億元計算，每股純益2.59元。

奇偶今年第1季營收3.2億元，較去年同期成長14%。營業毛利1.6億元，毛利率49%，營業利益4,300萬元，年增2.15倍。其中，業外部分因金融資產與外幣兌換利益雙收，上季營業外收入達2.1億元，較去年同期業外收入增加將近1.3億元。

奇偶表示，4月奇偶在美國拉斯維加斯ISC West美西展展出今年創新的重點產品及解決方案，獲得北美客戶熱烈的詢問與關注，其中，GV-Cloud雲端平台與太陽能解決方案為今年主力的新產品，GV-Cloud針對大規模安全管理設計為綜合性的雲端集中管理平台，可進行集中管理，並整合AI人工智慧事件搜尋，提供影像與事件分析的雲端VMS。

奇偶今年也計畫推出GV-Solar Box System-太陽能供電綠色安全系統，由太陽能板供電給GV-Solar Box System，為奇偶的GV安全設備和第三方IP設備提供綠色環保能源。

除了旗艦型解決方案，奇偶並在美西展展示各種網路影像監控技術，包括AI、熱成像和全景網路攝影機，以及最新的VMS影像管理軟體，提供更智慧化的AI影像分析。此外，具有先進的技術可擴充規模的門禁系統，搭配AI優化的NVR網路監控系統，以及響應式的AI事件驅動監控，將客戶的監控體驗進一步升級，為專業人士提供高效率、可持續和安全的解決方案。

AI 太陽能

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