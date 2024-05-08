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佳必琪財報／第1季獲利2.37億元、創單季新高 季增46.2%

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

受惠人工智慧（AI）伺服器需求暢旺，佳必琪（6197）8日公布2024年第1季稅後純益2.37億元，創單季新高，季增46.2%，年增130%；第1季每股稅後純益（EPS）為1.94元，去年第4季EPS為1.33元，去年同期EPS為0.84元。

佳必琪4月營收5.35億元，月減4.87%，年增59.32％，維持高檔水準，今年前四個月營收20.05億元，年增40.97%。

針對2024年展望，佳必琪之前表示，AI相關線材，占該公司數據網路電信部門營收比重達三成，且持續提高，樂觀審慎看待今年營運表現，毛利率同步看升，預期在北美雲端服務供應商（CSP）拉貨之下，今年上下半年營收比重為4：6。

佳必琪已經切入輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器供應鏈，是輝達認可的供應商資格，也是美超微（SuperMicro）在伺服器系統製造上的主力供應商。

佳必琪表示，AI伺服器用線等產品，已占旗下數據網路電信營收三成以上，由於在手訂單能見度看到下半年，2024全年比重還會增加，亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Meta等CSP終端客戶也已給予旗下產品認證，佳必琪同時與AI伺服器的原廠委託設計製造商（ODM）保持密切合作。

產能方面，佳必琪在2017年設立越南一廠，2022到2023設立越南二廠，降低中國大陸的產能，台北也有實驗設備，並買下五股倉庫，需要更多倉儲空間，從台灣出貨的產品愈來愈多。

針對訂單展望？佳必琪董事長張舒眉之前表示，沒有很長的預測，因為訂單又急又快，大家都在等產品做好，然後等到GPU來就出貨，因為GPU太貴無法久放，一來就要出貨，因此，在美國也設立倉庫與運籌服務，以符合客戶需要。

佳必琪 營收

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