快訊

南方澳大橋斷裂釀6死一審判決出爐 4人過失致死、2公務員無罪

引眾怒！基隆清潔隊垃圾車進焚化廠 輾過睡車道黑狗竟直接開走

知名韓式炸雞店拒導盲犬入內！她訝異發生「在北市熱區」 業者道歉了

亞光財報／首季獲利年增4.46倍 每股純益0.4元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

亞洲光學（3019）公布首季財報，合併營收約42.88億元，年增率12%，營業毛利約6.54億元，年增率3%，主係產品組合變化影響所致，營業淨利約1.05億元，年增率18%，歸屬本公司業主淨利約1.11億元，年增率446%，主係利息收入、NRE收入等之影響，每股純益0.4元。

展望本季，全球經濟雖面臨諸多不確定性，亞光表示，惟市場庫存已逐步去化，亞光將積極掌握市場發展的契機，將持續聚焦三大發展契機與LGIT策略合作、擴大菲律賓生產規模及頂尖技術Metalens布局，發揮多元產品效益。

亞光表示，與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，結合亞光在產品設計、模具開發及鏡頭製造的整合實力，以及LGIT在車載及高階智慧型手機鏡頭市場所擁有的業務優勢，發揮彼此高度競爭力與影響力。

同時，亞光擴大菲律賓廠生產規模，打造客戶最佳生產基地，將滿足不同客戶各種需求；此外，已領先跨入Metalens領域，採直接奈米壓印(NIL)高折射率全無機材料技術，實現製造Metalens最具競爭力技術，其應用可涵蓋手機的臉部辨識以及AR的WAVE GUIDE，將以此先進光學技術搶占未來先機。

亞光持續運用多元化的光學產品設計與製造能力，研發先進的AR/VR鏡頭與3D LiDAR光機模組，以核心玻璃非球面技術優勢，發揮多元產品效益包括：特殊光學元件、高階手機鏡頭、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀，以及智能視訊會議裝置、機器人移動平台AGV及AMR等產品，並以GMP等光學核心技術開發4~10倍連續光學變焦高階手機鏡頭。

亞光 手機鏡頭

延伸閱讀

台積電和Ansys攜手 實現更快、功耗更低的半導體設計

Ansys 功率完整性平台 獲台積電N2認證

台中會展中心西側館60億興建 盧秀燕：中央、地方合作開發最好典範

太強了！2023年我製造業四分之一研發經費、逾半投資 全靠「這一家」

相關新聞

健鼎股息誘人 股價一度亮燈漲停衝上226.5元

PCB 廠商健鼎（3044）高股息誘人，7日宣布拉升配息率，8日股價一度亮燈漲停衝上226.5元。隨後打開但漲幅也仍有9...

聯發科、廣達撐盤 台股走勢震盪盤中翻紅

美股四大指數昨天漲跌互見，台股連漲3天後，今天呈現震盪格局，盤中指數挫逾百點，隨後跌幅收斂一度翻紅，航運、觀光族群和AI...

車用產品回穩 PCB 族群回神 健鼎營運繳出最強首季、盤中股價直衝漲停

健鼎（3044）7日公布首季淨利約18.4億元，季增1.1%，年增62%，每股純益3.5元，繳出最強首季表現，董事會同時...

文曄下半年預期營運不確定 股價重挫至跌停

文曄（3036）7日舉行法說會，首季每股純益創下六季以來新高，文曄董事長鄭文宗表示，亞洲市場庫存調整已近尾聲，但歐美市場...

聯電報喜 4月業績雙成長

晶圓代工廠聯電（2303）昨（7）日公布今年4月營收為197.41億元，較上月成長8.67%，也較去年同期成長6.93%...

光罩上季 EPS 3.16元 愛普2.27元

台灣光罩（2338）昨（7）日公告第1季財報稅後純益6.74億元，季增近3.71倍、年增2.24倍，每股純益3.16元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。