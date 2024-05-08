亞光財報／首季獲利年增4.46倍 每股純益0.4元

亞洲光學（3019）公布首季財報，合併營收約42.88億元，年增率12%，營業毛利約6.54億元，年增率3%，主係產品組合變化影響所致，營業淨利約1.05億元，年增率18%，歸屬本公司業主淨利約1.11億元，年增率446%，主係利息收入、NRE收入等之影響，每股純益0.4元。

展望本季，全球經濟雖面臨諸多不確定性，亞光表示，惟市場庫存已逐步去化，亞光將積極掌握市場發展的契機，將持續聚焦三大發展契機與LGIT策略合作、擴大菲律賓生產規模及頂尖技術Metalens布局，發揮多元產品效益。

亞光表示，與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，結合亞光在產品設計、模具開發及鏡頭製造的整合實力，以及LGIT在車載及高階智慧型手機鏡頭市場所擁有的業務優勢，發揮彼此高度競爭力與影響力。

同時，亞光擴大菲律賓廠生產規模，打造客戶最佳生產基地，將滿足不同客戶各種需求；此外，已領先跨入Metalens領域，採直接奈米壓印(NIL)高折射率全無機材料技術，實現製造Metalens最具競爭力技術，其應用可涵蓋手機的臉部辨識以及AR的WAVE GUIDE，將以此先進光學技術搶占未來先機。

亞光持續運用多元化的光學產品設計與製造能力，研發先進的AR/VR鏡頭與3D LiDAR光機模組，以核心玻璃非球面技術優勢，發揮多元產品效益包括：特殊光學元件、高階手機鏡頭、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀，以及智能視訊會議裝置、機器人移動平台AGV及AMR等產品，並以GMP等光學核心技術開發4~10倍連續光學變焦高階手機鏡頭。