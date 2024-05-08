健鼎股息誘人 股價一度亮燈漲停衝上226.5元

PCB 廠商健鼎（3044）高股息誘人，7日宣布拉升配息率，8日股價一度亮燈漲停衝上226.5元。隨後打開但漲幅也仍有9%以上。

健鼎7日公布2024年首季合併財報，首季營業毛利率21.97%，營業利益21.38億元，稅前盈餘24.74億元，稅後盈餘18.4億元，以目前股本52.56億元計，2024年首季每股稅後純益 EPS 為3.5元，為史上最強首季。

另董事會擬對去年獲利分派每股現金股利7.5元，提升股息發放率至65%。相關情況獲得法人關注，股息配發率持續穩健提升並吸引資金買盤追捧。

展望第2季，健鼎預計景氣持續復甦，營收及獲利應可維持正向，健鼎成長動能仍以伺服器、汽車及HDI產品為目標，整體方向朝高階、高層板產品發展的目標不變。

健鼎7日也公布四月合併營收54.48億元，與去年同期的44.4億元相比，年成長率約22.7%，為史上最強四月營收。若與上月的50.99億元相比，月成長率約6.8%。累計今年1~4月合併營收為207.33億元，和去年同期的186.69億元相比，年成長率約11%。

法人也指出，看好健鼎受惠記憶體用板復甦與伺服器、車用等業務升溫，伴隨產品組合優化效益發酵外，2024年營運也有望跟隨 PCB 產業景氣復甦。

健鼎近年耕耘伺服器用板領域，法人看好除搭上傳統伺服器平台第4季升級趨勢，也有望受惠於後續AI伺服器半導體瓶頸改善後放量需求，包含 CPU 用板與交換器用板相關應用熱度也可望延續至2024年。