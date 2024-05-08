瑞鼎上季 EPS 7.28元 近六季新高

顯示驅動IC廠瑞鼎（3592）公告董事會通過今年第1季財報合併營收60.4億元，季增22.8％，年增64.8％；毛利率29.6％、季減0.9個百分點，年增2.1個百分點；稅後純益5.5億元、季增33.9％，年增229.2％，每股純益7.28元，是近六季新高。

瑞鼎董事長黃裕國表示，第1季營收雙位數成長，主要是受惠於中小尺寸AMOLED產品的拉貨動能，尤其是智慧手機AMOLED驅動IC，因客戶新機發表需求強勁，整體表現較前一季顯著成長。

AMOLED另一個營收成長動能來自於穿戴式裝置，由於穿戴產品體積小，驅動產品元件高度整合，因此高階穿戴式產品採用觸控與顯示整合型驅動IC（TDDI）成為主流趨勢，為營收挹注貢獻。車載工控驅動IC方面，客戶庫存調整告一段落後恢復成長動能；大尺寸產品方面處於傳統淡季及客戶產能調控，營收微幅減少。