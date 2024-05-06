樺漢4月營收 同期新高

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（6）日公布4月合併營收113.85億元，雖然月減6.56%、仍為同期最佳，並較去年同期成長22.09%。展望後市，樺漢預期今年營運將逐季增長，全年營收、毛利與淨利皆會繳出高成長的成績單。

樺漢前四月合併營收438.25億元，為同期新高，年增15.89%。樺漢昨天股價漲4元、收324元。樺漢將於10日舉行法說會，釋出營運展望細節，市場同步關注樺漢要在全球設立AI研究中心進度，以及公司今年併購方向。

樺漢表示，旗下三大事業體4月營收分別為工控設計20億元，年增15.3％，占比17.5％。

品牌通路47.4億元，年增51.4％，占比41.7％；系統整合46.5億元，年增4.2％，占比40.8％。其中，樺漢個體（包含全資子公司）營收達13.7億元、年增1.3％：前四月營收57.5億元，年增4.9％。

展望本季營運，樺漢表示，集團接單／出貨比值（B／B Ratio）保持在1.1至1.2左右水準，訂單能見度良好，有信心繳出優於首季的成績單，並且持續實現全年營運「季季高」的成長態勢。