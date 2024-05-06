宏達電營收／出貨量衰退 4月1.73億元、年減42.4%

手機暨VR品牌大廠宏達電（2498）6日公告4月營收1.73億元，月減20.2%、年減42.4%；累計今年前四月營收7.68億元，年減39.8%，衰退主因來自出貨量較去年同期減少。

宏達電在世界地球日當天公布其消費性旗艦一體機VIVE XR Elite的產品碳足跡查證報告，這展現了公司對永續發展的決心。宏達電為少數致力於揭露產品碳足跡內容的公司之一，從產品設計、製造、運輸、使用到回收利用等各階段都取得了重大的永續進展。公司採用模組化設計延長了產品壽命，同時在能源效率和運輸方面也取得了顯著的成果。VIVE XR Elite使用更多回收物料，產品再利用率高達87.1%，包材100%可回收利用。宏達電致力於建立綠色未來，以創新產品、高效物流和減碳承諾為基石，引領XR產業邁向永續的未來。

此外，為刺激VR買氣，宏達電於本月下旬於全球盛大推出VIVE XR Elite動作遊戲促銷活動，為VR遊戲愛好者帶來了精彩的體驗套餐，優惠內容包含限時折扣優惠，以及熱門遊戲加贈。玩家可以盡情體驗刺激、冒險、節奏動感等多元遊戲類型。此外，搭配VIVE自定位追蹤器3+1組合還可享有額外驚喜，總價值高達11,000元的優惠禮遇。活動旨在吸引VR玩家和搶佔第2季購物潮商機。

為持續推動XR創新應用，宏達電與韓國文化廣播公司MBC攜手合作，在最新一季《遇見你》節目中打造了突破性的虛擬實境體驗。該節目運用了先進的VR技術和VIVE Mars CamTrack虛擬製作系統，即時影像追蹤合成技術使虛擬和現實世界完美融合。這讓已故主角得以在虛擬實境中與父母互動，並對父母的動作、移動和行為做出反應，同時將這些真實感受傳遞給觀眾。此次合作展現了宏達電在VR和虛擬製作技術方面的創新能力，也為《遇見你》新一季注入更多由科技帶來的感人時刻。