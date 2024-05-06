大立光4月營收微增攀三個月高點 重申本月拉貨動能與4月相當

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
大立光董事長林恩平 （本報系資料庫）
大立光董事長林恩平 （本報系資料庫）

大立光（3008）昨（5）日公布4月合併營收34.58億元，攀上三個月來高點，也是近四年同期最佳，月增0.2%，年增20%。展望後市，大立光表示，維持先前釋出5月拉貨動能與4月相當的看法。

大立光營收 圖／經濟日報提供
大立光營收 圖／經濟日報提供
大立光前四月合併營收147.71億元，年增23%。大立光對短期營運釋出保守展望，4月以來三大法人同步賣超，累計賣超逾2,400張，外資持股比率降至35.5%，上周五（3日）股價收2,215元，上漲45元。

大立光董事長林恩平日前坦言，3月至5月拉貨動能差不多，6月還看不到。不過，下半年陸續有更多機種導入鏡頭升級，因為鏡片變大、製程更複雜，今年底會把所有廠（產能）都用完，預期第4季達滿產能運作。

外界關注手機鏡頭升級趨勢，大立光預期，去年升級的（規格）今年沿用比較多，有同樣規格但下放到更多機種，今年上半年沒有太多新機種升級，主要集中在下半年。至於搭載高階模造玻璃（MG）的混合鏡頭也要下半年才會放量。

外界預期，由於本季處於蘋果新舊產品交替期，儘管其他非蘋品牌持續推出新機，惟整體市場氣氛仍偏向觀望。市場寄望，下半年iPhone 16新機搭載潛望式鏡頭由旗艦機型擴及更多機種，為大立光營運注入多頭力道。

另一方面，林恩平日前透露，塑膠稜鏡已通過客戶測試，是否導入仍不一定。外界臆測，林恩平口中的「客戶」可能即為蘋果，未來若下半年iPhone 16導入塑膠稜鏡，將為大立光獲利添新柴火。

儘管本季處於傳統淡季，大立光仍持續加碼擴產，董事會已決議斥資6.97億元向日商SHOWA SHINKU CO.,LTD（株式會社昭和真空）添購設備，主要供生產使用。

大立光 手機鏡頭

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