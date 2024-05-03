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承啟財報／第1季 EPS 0.34元 較去年第4季轉虧為盈

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

顯示卡廠承啟（2425）3日公布2024年第1季稅後純益3,233.8萬元，較去年第4季稅後淨損1,600萬元，轉虧為盈，年減4.8%，2024年第1季每股稅後純益（EPS）0.34元，去年第4季每股淨損0.16元，去年同期EPS為0.35元。

針對2024年展望？承啟之前表示，今年初推出的輝達（NVIDIA）RTX40 SUPER系列新顯示卡，因性價比提升，加上期盼人工智慧（AI） PC能刺激DIY市場，今年的顯示卡市場需求穩定向上。

至於AI伺服器方面，承啟說，由於美國擴大限制AI高階晶片輸往中國大陸，去年是因為仍有庫存因應，AI伺服器動能表現不錯，但今年則需要持續觀察變化，同時，輝達降規版的晶片效能測試，是否如預期，也要觀察。

承啟產品營收組合，截至去年第3季，AI伺服器相關業務占比為49%，顯示卡比重34%，主機板則為12%。

市調機構IDC預估，2024年中國大陸AI伺服器市場規模將縮減15%。承啟指出，AI伺服器市場在美國再度升級高階AI晶片輸中禁令之際，輝達降規版貨源上市時間的不確定性，以及產品降級後的測試能否一如預期，都將導致今年的AI伺服器業績承受壓力。

AI 伺服器

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