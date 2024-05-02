PCB族群財報陸續公布 龍頭臻鼎預計5月10日公布

PCB族群首季財報陸續公布，PCB龍頭臻鼎（4958）今日公告，公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期為5月10日。

臻鼎公告提到，屆時預計提報董事會或經董事會決議之財務報告113年第一季合併財務報告。臻鼎子公司鵬鼎日前已公布今年首季獲利年增逾18%。

PCB族群財報已陸續公布，PCB載板大廠欣興今年首季每股稅後純益1.6元，原定子公司蘇州群策申請大陸掛牌在今年股東會討論，但今年考量整體市況、申請時機及相關作業等因素，致使相關時程尚待進一步確定。擬待未來相關時程確定後，將再提請審計委員會、董事會暨股東會討論。

景碩方面首季每股稅後純益0.05元。景碩首季維持獲利來自轉投資晶碩挹注以及匯兌利益，景碩提到，今年營運維持逐季成長目標不變。

軟板模組大廠台郡日前也公布首季每股稅後純益0.06元維持獲利，台郡目標第2季產值季增。台郡董事長鄭明智提到，營運最壞情況已過，第2季營運產值可望回溫，公司並布局高速傳輸模組技術，聚焦長期價值成長商機包含開拓車用與非消費領域2026年效益可望放大並開花結果。