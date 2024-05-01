快訊

金融業首季狂賺近3000億元寫次高 為何保險業扮要角？

黃子佼案挨批封網太慢 兒少條例修正3情況可立即封網

毅嘉營收／4月7.5億元 為五個月來最佳

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

毅嘉（2402）公布4月營收7.51億元，月增9.7%、年增11%。累計今年前四月營收27.5億元，年增5.88%。

4月各產品營收分別為「軟板整合元件」約6.14億元；「機構整合元件」約1.41億元。毅嘉日前公告今年首季營業淨利8,222萬元，合併稅前盈餘1.07億元，依股本30.7億元計算，每股盈餘逾0.3元。

展望今年，由於車用電子產品需求樂觀，客戶拉貨動能強勁，毅嘉全年營運有望逐季加溫。

在產能方面，毅嘉中國大陸廠區約占九成，馬來西亞與台灣合計一成；其中，馬來西亞廠估今年將再新增車用客戶。此外，毅嘉3月上旬拍板馬來西亞投資案，預計投入2,000萬美元（約新台幣6.2億元）興建新廠，今年會開始動工。

毅嘉 馬來西亞

延伸閱讀

台南登革熱境外移入案例再加1 確診者基因型別為第3型

中國中古屋價格連跌24個月 市場信心仍未恢復

慘遭西布特羅蹂躪 台糖前4月豬肉產品營收衰退兩位數

比特幣跌破6萬美元 4月來崩跌16%是被「這因素」拖累

相關新聞

台光電首季EPS 5.76元 出貨大增

銅箔基板大廠台光電（2383）昨（30）日公布首季稅後淨利19.8億元，年成長3.12倍，季減0.3%，為同期新高，每股...

台達電首季 EPS 2.22元 明天開法說

台達電（2308）昨（30）日公布首季稅後純益57.63億元，下探近四年同期低點，季減35.7%，也比去年同期衰退16....

盛群：營運低谷已過

微控制器（MCU）廠盛群（6202）昨（30）日召開法說會，總經理蔡榮宗高喊營運低谷已過，直言「春燕來了」，不僅4月業績...

中華電 市值衝兆元大關

中華電信（2412）將於5月31日舉行股東常會，董事長郭水義在致股東營業報告中指出，將善用「客戶夥伴、科技平台、基礎網路...

牧德第1季EPS 0.5元 不如預期

牧德（3563）昨（30）日公布首季稅後純益2,886萬元，雖然擺脫去年第4季衰退陰霾，但較去年同期銳減81.58%，每...

旺宏第1季EPS -0.58元 攻車規市場

旺宏（2337）昨（30）日舉行法說會，公布首季每股淨損0.58元，連續三季虧損。展望後市，旺宏董事長吳敏求表示，已看到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。