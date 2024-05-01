毅嘉營收／4月7.5億元 為五個月來最佳
毅嘉（2402）公布4月營收7.51億元，月增9.7%、年增11%。累計今年前四月營收27.5億元，年增5.88%。
4月各產品營收分別為「軟板整合元件」約6.14億元；「機構整合元件」約1.41億元。毅嘉日前公告今年首季營業淨利8,222萬元，合併稅前盈餘1.07億元，依股本30.7億元計算，每股盈餘逾0.3元。
展望今年，由於車用電子產品需求樂觀，客戶拉貨動能強勁，毅嘉全年營運有望逐季加溫。
在產能方面，毅嘉中國大陸廠區約占九成，馬來西亞與台灣合計一成；其中，馬來西亞廠估今年將再新增車用客戶。此外，毅嘉3月上旬拍板馬來西亞投資案，預計投入2,000萬美元（約新台幣6.2億元）興建新廠，今年會開始動工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言