台達電首季 EPS 2.22元 明天開法說
台達電（2308）昨（30）日公布首季稅後純益57.63億元，下探近四年同期低點，季減35.7%，也比去年同期衰退16.5%，每股純益2.22元。
台達電將於5月2日召開法說會，由董事長海英俊主持，法人聚焦車用後市展望及AI伺服器電源出貨進度。
台達電首季因管銷研費用增加，單季費用率21.42%，營業利益73.94億元，年減12%，毛利率29.52%，年增近2個百分點。台達電昨股價收320.5元，跌0.5元。
台達電首季營收912.98億元，年減1.7%，為同期次高。電動車及AI伺服器是台達電兩大營運動能，公司原預估今年電動車事業可望年增五成，但近期市場需求疲軟，前一次法說會下修增幅為20%至30%，惟中長期仍看好電動車市場前景。
AI伺服器及散熱相關業務方面，下半年將有大單挹注，看好全年相關營收有望翻倍增長。
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