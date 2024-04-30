亞德客自結第1季 EPS 9.15元 創同期新高

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）30日公布自結第1季財報，合併稅後純益達18.29億元、年增13%，每股純益為9.15元，創下同期新高。展望今年，該公司對於今年需求狀況維持樂觀看待，全年氣動元件可維持10%以上增長。

亞德客指出，今年第1季合併營收72.06億元，季減2%、年增4.3%，創同期歷史新高；分析營運狀況，以3月來看，單月接單金額持續高於出貨金額，並優於過去一年水準，其中，包括電子行業、紡織及服裝機械、通用機械及汽車產業出貨都有較高成長率。

獲利方面，單季稅後純益達18.29億元，年增13%，每股純益為9.15元，同樣改寫同期新高。亞德客30日上漲15元，收在1,160元。

展望今年，亞德客指出，第1季出貨優於預期，驗證公司預測需求狀況應可於今年第1季起逐步回溫，並自3月進入產業傳統旺季，今年需求狀況維持樂觀看待。

從產業應用面來看，亞德客看好今年電子業需求成長，主要受惠於電子新產品、新規格與升級等需求挹注。車用產業在車廠降低成本需求下，近三年都有不錯的增長，預期今年仍將維持成長走勢。

另一方面，亞德客也透過不斷開發新產品上市、長期保持穩定的價格、較好的銷售服務及交貨速度，來持續提高市場占有率，並享有比同業及產業較高的出貨增長率。

亞德客並在稍早法說會中樂觀預期，今年氣動元件可維持10%以上增長，優於產業平均，線性滑軌則可望貢獻人民幣8億元營收，較去年逼近翻倍成長，營收占比從6%提升至10%。