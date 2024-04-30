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雙鴻、奇鋐小漲 這檔電機散熱股盤中卻攻上漲停板

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

輝達（NVIDIA）先前於年度GTC大會發布最新的GB200晶片，性能較H100提升30倍，由於GPU熱功耗持續提升，對於散熱技術要求也逐步提高，水冷散熱成焦點，不過奇鋐（3017）、雙鴻（3324）30日盤中僅小漲，但熱處理器廠高力（8996）卻衝上漲停板至433元，股價不同調。

輝達將推出的B100／B200 熱功耗達700w／1,200w，水冷散熱預計於B200大幅採用。而高力投入液冷產品研發已逾五年，液冷散熱產品出貨以CDM（冷卻分歧管）為主，客戶包括全球最大伺服器主機解決方案供應商美超微。

隨著處理器運算能力大幅提升，散熱的需求也同步成長，高力指出，液冷產品將是2024年營運成長主力，陸續通過客戶認證後，預估2024年液冷產品營收占比將由2023年的3%上升至10%，且目前仍有多項與AI伺服器相關專案正在開發，中壢廠正轉部分產能去做擴產。

法人認為高力的液冷散熱下半年將啟動新成長動能，預估營收占比在2025年將倍增至22%，成為獲利來源第三大產品項目。

高力3月營收為2.65億元，月增27.54%，年減32.74%；累計第1季營收7.97億元、年減17.78%。公司表示，因終端消費者與供暖業者需求不足，首季熱泵營收降溫，不過第2季起出貨量應可趨穩。

營收 輝達

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