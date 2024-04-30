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聯發科展望 三外資挺

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
三大外資看聯發科 圖／經濟日報提供
三大外資看聯發科 圖／經濟日報提供

聯發科（2454）法說後，外資圈看法呈現多空分歧，彙整大和資本、高盛、摩根士丹利證券（大摩）三家外資券商的看法，對於聯發科評級呈現兩「買進」、一「優於大盤」；至於目標價則介於1,155至1,300元間。

進一步來看，大和資本認為，聯發科雖然首季獲利良好，但第2季及全年預測較為悲觀，據此，大和雖調降該公司獲利預期，但基於聯發科在2023年修正期後，獲利與景氣均進入強勁的上升循環，因此仍建議「買進」，目標價基於本益比上調至17倍，因此由1,130元上修至1,155元。

高盛證券雖也建議「買進」，並認為在通訊、智慧邊緣、電源管理IC三大部門成長下，特別是AI的帶動，今年營運將持續增長，不過基於預期2025年獲利將較今年衰退3.7%，因此將目標價由1,350元小幅下調至1,300元，藉此反應明年獲利恐不如預期的事實。

大摩對於聯發科則仍維持「優於大盤」評級、目標價1,288元不變。就今年營運來看，雖中國智慧型手機持續去庫存，但有急單，且在高階市場的市占率持續增加，而AI等新業務開發中，將有利獲利改善；此外，現金股息殖利率可望達到5%，將提供一定程度的下檔支撐。

聯發科26日重返千金股行列，29日股價開高走低，終場小漲10元或0.99元，收上1,015元，收復半年線以及10日均線；惟上檔有月、季線反壓仍有待挑戰。且在籌碼面，法人轉空，29日三大法人同步站在賣方，其中，外資和自營商都是由買轉賣，而投信則是連11賣。

外資 聯發科 高盛

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