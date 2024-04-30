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華新科首季EPS 1.27元 動能回溫

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件大廠華新科（2492）昨（29）日公告今年第1季財報，單季稅後純益6.17億元，年增123.55%，每股純益1.27元。法人看待後市，預期在庫存調整逐步完成後，第2季後有機會見到動能較明顯的回溫。

華新科去年第4季受到匯損影響，單季出現虧損1.92億元、每股虧損0.4元，在不利因素消除後，今年首季表現迎來佳績。

法人分析，雖然華新科以消費性電子產業為主，但在收購雙信電機後，可望加速拓展工業及資通訊領域，提高抵抗景氣循環能力，今年上半年動能仍相對弱，研判在庫存調節逐漸改善下，本季後有望跟隨市場回升，營運開始回溫。

另外，華新科持續擴充產能以滿足客戶持續成長的需求，車用月產能為二、三千萬件，LTCC設備月產能將從去年上半年的4.3億件到2025年增至4.4億件。

華新科 財報

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