快訊

中職／洪一中被關球場地下室 高市運發局改口認疏失「火速拔官」

阿嬤養的？日月潭逮獲逾10尾大魚虎「過半都抱卵」 肚子胖到快撐爆

國巨18日法說後 五大外資證券看多：庫存去化近尾聲

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

國巨（2327）4月18日法說後，五大外資證券看多，主要基於第1季獲利高於預期、庫存去化近尾聲、下半年營收及獲利動能轉強等利多，因此維持買進或優於大盤評等，目標價上看795元。

花旗證券指出，國巨第1季獲利高於花旗及市場預期，庫存去化預期在第2季底告一段落，下半年起營收及獲利動能可望轉強。花旗看好國巨的轉型計畫可望帶來更穩定的獲利及毛利率，對國巨維持「買進」評等，目標價從745元上調到795元。

高盛證券指出，國巨第1季獲利比高盛預期高出23%，主要是因為非營業項目淨收入較高，毛利率則低於預期，主要是因為庫存去化仍在進行。高盛看好國巨的產品線擴張策略有利提供一站式服務，因此維持「買進」評等，目標價從695元上調到720元。

摩根士丹利證券指出，國巨庫存去化近尾聲，且產能利用率提高，都是營運已從谷底復甦的正面跡象。國巨可望受惠於人工智慧（AI）伺服器需求，且股價比國際同業便宜，因此維持「優於大盤」評等及710元目標價。

另外，野村證券預期國巨2025年每股稅後純益（EPS）可達49.7元，以13倍的本益比來估算，維持650元的目標價，重申「買進」評等。里昂證券將國巨2024年EPS上調4%，以未來一年的預估獲利計算，仍給予11倍的本益比，目標價由590元上調至630元，重申「優於大盤」評等。

國巨 高盛

延伸閱讀

聯電、聯發科法說 市場焦點

台積電無庸置疑很好…為何法說變法會？ 專家曝原因：現階段股市易暴漲暴跌

台積電線上法說太熱門 網路數度斷線

台積電線上法說大當機 法人一度急跳腳

相關新聞

聯電、聯發科法說 市場焦點

科技廠包括聯發科、聯電與穩懋等，都將於本周召開法說會，除了公布首季財報外，外界也密切關注各廠商在台積電法說會後所釋出的未...

至上、弘憶股、利機 營收看增

半導體通路商各擅勝場，除了大聯大與文曄，包括至上、弘憶股、利機等都各有優勢，今年營運表現同時看增。

台積重挫...十外資照挺 目標價多逾900元

台積電法說會下修今年三大領域展望，震撼市場，昨（19）日跳空重挫，然外資法人幾乎全面力挺，統計有十家法人對台積電目標價上...

群創連賠八季、Q1虧41億 公司強調本季營運有感改善

群創昨（19）日公告今年第1季財報，合併營收為504.92億元，季減5.5%，年增10.7%。毛利率4.2%，季增0.8...

群創連三年減資 今年每股退1.2元

群創昨（19）日公告，董事長洪進揚說明，董事會決議辦理現金減資108.94億元，減資比率約為12%，每股退還股款現金約1...

光寶科（2301）獲利破70%想賣了！ 網支持曝「折衷做法」

為了省去看盤的心力，不少投資人會選擇定期定額購入股票，作為長期投資的項目。有網友目前定期定額投資光寶科，獲利已達70%，因此正考慮分批賣出。有網友建議「超過100%再賣一半」，也有人建議「先賣掉原始張數，剩下的作為零成本投資」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。