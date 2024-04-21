國巨18日法說後 五大外資證券看多：庫存去化近尾聲

國巨（2327）4月18日法說後，五大外資證券看多，主要基於第1季獲利高於預期、庫存去化近尾聲、下半年營收及獲利動能轉強等利多，因此維持買進或優於大盤評等，目標價上看795元。

花旗證券指出，國巨第1季獲利高於花旗及市場預期，庫存去化預期在第2季底告一段落，下半年起營收及獲利動能可望轉強。花旗看好國巨的轉型計畫可望帶來更穩定的獲利及毛利率，對國巨維持「買進」評等，目標價從745元上調到795元。

高盛證券指出，國巨第1季獲利比高盛預期高出23%，主要是因為非營業項目淨收入較高，毛利率則低於預期，主要是因為庫存去化仍在進行。高盛看好國巨的產品線擴張策略有利提供一站式服務，因此維持「買進」評等，目標價從695元上調到720元。

摩根士丹利證券指出，國巨庫存去化近尾聲，且產能利用率提高，都是營運已從谷底復甦的正面跡象。國巨可望受惠於人工智慧（AI）伺服器需求，且股價比國際同業便宜，因此維持「優於大盤」評等及710元目標價。

另外，野村證券預期國巨2025年每股稅後純益（EPS）可達49.7元，以13倍的本益比來估算，維持650元的目標價，重申「買進」評等。里昂證券將國巨2024年EPS上調4%，以未來一年的預估獲利計算，仍給予11倍的本益比，目標價由590元上調至630元，重申「優於大盤」評等。