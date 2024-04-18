崇越新廠落成 董座看好長期趨勢 郭智輝：半導體有30年成長期

崇越（5434）石英朴子新廠昨（18）日舉行落成典禮。崇越集團董事長郭智輝表示，未來半導體產業還有30年的成長性可期，長期潛力看好；崇越石英並將會在嘉義籌建第四座廠房。

郭智輝指出，由於地震後及AI產業熱絡，目前客戶積極備貨，訂單長達10至20個月，因此，崇越石英將會在嘉義籌建第四座廠房。郭智輝認為，未來半導體產業還有30年的成長性可期，台灣更是全球半導體產業重中之重，這也是崇越石英持續在台灣擴建的原因。

崇越科技執行長吳玉敏表示，崇越石英擁有台灣12吋擴散製程六成五的市占率，在先進製程占比更高達八成以上，是全國規模最大、歷史最悠久、先進化程度首屈一指的石英製品廠。崇越石英指出，受惠於AI浪潮及地緣政治，各國半導體業者持續擴產，尤其對高階製程所需高純度石英需求大增，崇越石英既有產能已不敷市場成長需求，遂於嘉義朴子擴建新廠。

崇越科技與全亞洲最大的石英供應商日本信越石英合資成立的崇越石英，39年來都是以就近服務半導體客戶為設廠考量，石英製品占台灣12吋晶圓擴散製程65%，在先進製程市占率則高達八成。

朴子新廠是崇越石英第三個廠，投資金額約15億元，投產後年產能可望年增五成，市占率會再提升，估算每年貢獻約20億元營收，將有效疏導半導體產業對石英產品的需求。