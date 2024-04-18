金屬機殼大廠可成（2474）昨（18）日董事會決議通過去年下半年股利分派，擬配發現金股利5元，加上去年上半年現金股利5元，總計去年度配息10元，以昨日收盤價208元計算，殖利率約4.8%。

可成昨日同步發布聲明稿指出，董事會決議將股東提案「修改公司章程案」列入今年股東常會議案。

可成指出，針對任何股東提案，皆會深入研析相關法令，必要時會參酌外部法律顧問之意見，審慎審議提案之適法性，以求一切合法合規。

去年可成否決外資股東要求修改公司章程的提案，外資股東一狀告上金管會，金管會後來認為可成違反保障小股東提案權，今年股東再提同樣提案，可成也列入今年股東會的討論案。並將依據公司法第172條之1第6項規定，在股東常會召集通知日前，將處理結果通知該提案股東。

可成表示，前述股東提案之內容，除將提案年度變更為113年度外，其餘內容皆與去年度提案相同，該股東提案之構成要件事實、處理對象與條件，以及授權原因之不同，董事會去年認為該提案應屬二項提案，去年未將股東提案列入股東常會議程。