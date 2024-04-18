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技嘉配發股息6.7元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

技嘉（2376）昨（17）日公告，董事會通過去年度盈餘每股擬配發6.7元現金股利，以該公司2023年每股純益7.46元計算，盈餘配發率89.8%，以昨天收盤價308元計算，現金殖利率約2.17%。

技嘉昨天股價收在308元，上漲6元，三大法人昨天合計賣超1,643張，累計近五個交易日合計賣超2,000多張。

技嘉3月合併營收242.53億元，創新高，主要受惠AI伺服器陸續出貨，月增73.62%，年增149.17%；首季合併營收551.52億元，為單季新高，季增20.9%，年增96.68%，季增20.9%。

展望本季，法人表示，技嘉消費性的主板業務進入傳統淡季，惟AI伺服器業務將續強。目前技嘉主要出貨搭載輝達A100、H100 GPU的AI伺服器，但公司近期通過超微 MI300認證，有望於本季量產，帶動AI伺服器業務續強。

伺服器 技嘉

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