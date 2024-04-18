技嘉配發股息6.7元
技嘉（2376）昨（17）日公告，董事會通過去年度盈餘每股擬配發6.7元現金股利，以該公司2023年每股純益7.46元計算，盈餘配發率89.8%，以昨天收盤價308元計算，現金殖利率約2.17%。
技嘉昨天股價收在308元，上漲6元，三大法人昨天合計賣超1,643張，累計近五個交易日合計賣超2,000多張。
技嘉3月合併營收242.53億元，創新高，主要受惠AI伺服器陸續出貨，月增73.62%，年增149.17%；首季合併營收551.52億元，為單季新高，季增20.9%，年增96.68%，季增20.9%。
展望本季，法人表示，技嘉消費性的主板業務進入傳統淡季，惟AI伺服器業務將續強。目前技嘉主要出貨搭載輝達A100、H100 GPU的AI伺服器，但公司近期通過超微 MI300認證，有望於本季量產，帶動AI伺服器業務續強。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言