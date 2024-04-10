安馳3月營收4.11億元 月增29.7% 持續布局5G通訊、儲能新應用市場

工控IC解決方案廠安馳（3528）今日公告2024年3月營收4.11億元，月增29.70％，主要受惠ADI代理線客戶訂單需求增加，AMD代理線則受惠自動測試設備品牌與工具機客戶訂單回升；累計第1季營收12.35億元，年減32.5％，則受到ADI與AMD兩大代理線的終端客戶仍面臨產業去化庫存的壓力，影響拉貨意願。

安馳表示，第1季在ADI代理線方面，5G通訊、電力電網、儲能以及新能源等應用市場需求較為強勁；AMD產品線亦持續著重在5G 測試與佈署，切入5G測試儀器、B5G通訊模組、RF測試設備，以及基因定序等利基型產品，並將於本月18及19日分別於台北、新竹舉辦AMD RFSoC研討會，持續深耕射頻應用。Qorvo代理線在UnitedSiC加入後，持續拓展SiC元件設計在資料中心和伺服器的電源供應器市場；公司亦將持續爭取投入雷達、低軌衛星等衛星通訊、5G電信、量測設備及國防航太等應用機會，期為公司注入新成長動能。

在產品應用面來看，半導體測試方面已緩慢回溫，5G通訊相關整合方案出貨量持續增加，公司將積極優化產品組合，以維持出貨量穩定，並持續拓展新代理線、開發新應用領域，提高各產品線整合綜效。

安馳進一步表示，以目前經濟景氣及在手訂單的出貨狀況來看，上半年依然有去化庫存壓力，客戶拉貨偏向保守，工控、半導體測試與儀器等相關應用的市場需求則有望在下半年回溫；而5G通訊、車用、能源管理等新興產業，因市場熱絡，訂單需求相對明朗；公司將審慎觀察整體供應鏈及終端應用發展趨勢，即時優化產品組合，維持公司營運發展動能。