大聯大3月業績月增46％ 聯強月增27%
半導體通路商大聯大（3702）昨（10）日公告3月業績比2月大增逾四成，攀上近六個月高點，並帶動首季合併營收超越原預測區間。
大聯大3月合併營收701.92億元，為同期次高，月增46.4％，年增26.7％；首季合併營收1,819.03億元，季減0.6％、年增25.6％，也是同期次高。主要反映AI需求帶動相關伺服器業務，以及筆電需求回溫、記憶體價格回升等因素，推升相關電子零組件需求。
【記者吳凱中／台北報導】聯強（2347）昨（10）日公布3月合併營收352.21億元，月增27.85%，年增0.41%；首季年合併營收1,035.68億元，雖然季減9.32%，仍是同期新高，年增16.89%。
展望後市，聯強預期今年營收有望超過2022年，改寫新猷，獲利也年增雙位數百分比。
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