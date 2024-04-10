大聯大3月業績月增46％ 聯強月增27%

美國3月強勁的非農數據，讓聯準會官員態度再度轉向偏鷹，其中聯準會理事中大鷹派鮑曼更提出可能需要升息觀點，令市場進一步下修降息預期。從近期FedWatch降息機率觀察，6月降息機率已從3月時觀察的70%下修至57.4%。7月降息機率仍有75%，市場認為目前最有可能降息的9月，機率則高達91.5%。

2024-04-11 00:02