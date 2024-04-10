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台灣大營收／第1季年增12% 獲利同步成長、EPS 0.98元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）表示，去年12月正式合併台灣之星以來，綜效浮現，第1季營運繳出亮眼成績，3月自結合併營收160.7億元，年增11.1%，EBITDA為35.8億元，營業利益16.4億元，稅後純益10.3億元，年增9.1%，每股稅後純益0.34元，累計第1季合併營收482.8億元，年增12.2%， EBITDA為105.9億元，年增22%，營業利益46.6億元，稅後純益為29.7億元，年增9%，每股稅後純益為0.98元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，3月行動服務營收年增26%，主要受惠併入台灣之星用戶的營收貢獻，以及台灣大既有智慧型手機月租用戶ARPU年增6.4%，第1季 5G 滲透率穩步上升，月租用戶月退租率回到僅0.7%低檔。電信服務營收突破150億元，較去年同期未合併前成長25%，獲利方面，電信業務規模經濟及合併綜效持續發酵，使得電信營業利益年增12%，電子商務、家用寬頻等其他業務也有近4%的營業利益年成長，帶動第1季合併營業利益則來到107年第2季後新高，年增達9%。

台灣大強調，持續大步邁向淨零未來，2022年領先電信業加入RE100 （再生能源倡議），並規劃於2024年6月30日關閉3G網路，語音通話將改以4G語音服務（VoLTE, Voice over LTE）替代，整併雙網後，每年最高可省下約2億度電。為讓永續管理更擴及供應鏈夥伴，朝2035年供應鏈減碳量23%目標邁進，台灣大連續3年獲得碳揭露組織CDP供應商議合評比最高等級A，位居全球前12%領導企業，並在「供應鏈議合」、「溫室氣體範疇三排放」及「整體氣候變遷表現」三大關鍵評分項目中獲得最高級分。

除自身減碳，台灣大表示，同時攜手台灣電動運具產業鏈夥伴，倡議全民響應永續行動，加速交通運輸之低碳轉型，於2023年啟動加入EV 100（全球交通載具電動化倡議）行動，承諾2030年公務車全面電動化。2024年全面推動「減碳行動 智慧移動」系列活動，不僅推出一站式充電營運服務MyCharge，更於智慧城市展中展出22kW能源輸出之充電樁，充電速度快，為市場主流7kW的3倍，期盼加速電動車普及。TelcoFin電信金融生態圈應用方面，台灣大創電信業先例，推出全台第一個整合電信APP與保險服務的一站式「創新型保險服務」，3月正式上線，結合電信大數據與KYC （Know Your Customer）天賦，台灣大用戶於台灣大客服 App申辦國際漫遊後，只需三分鐘，即可輕鬆投保海外旅平險+不便險，安心又便捷，上線以來受到用戶熱烈回應，同時因清明假期，申辦量成長 67%。

台灣大哥大 營收

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