北美與台電拉貨變壓器助攻 華城和士電首季營收攻頂

重電族群陸續公布3月營收，受惠北美市場和台電強韌電網計畫變壓器拉貨，華城電機自結3月營收新台幣15.58億元，創同期新高，第1季營收30.37億元，也是同期新高。士電第1季營收99.18億元，創歷史單季新高。

華城3月營收15.58億元，大幅月增93.55%，較去年同期成長48.44%，創同期新高，累計前3月營收30.37億元，大幅年增97.17%，也站上同期新高。華城指出，主要是外銷案訂單成長，民營案次之。

本土投顧法人分析，華城持續受惠北美市場和台電強韌電網計畫變壓器需求，隨著超高壓變壓器產能持續拉高，華城在手訂單量能見度至少2年至3年，預期華城今年外銷占比可提升至超過45%。

展望今年營運，法人預估華城今年業績可超過198億元，大幅年增逾42%，目標再創新高。

士電3月營收31.41億元，年減1.42%，站歷史同期次高，累計第1季營收99.18億元，年增10.52%，創歷史單季新高。

法人指出，美國變壓器價格持續上漲，士電大型變壓器產品持續受惠，預期到2025年，士電在美國業績年複合成長率可大幅成長。

法人表示，士電持續受惠台電強韌電計畫變壓器拉貨，相關變壓器、電抗器及比壓器、空斷開關等產品，在台電標案均各占30%比重。