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旺矽營收／今年首季衝20.47億元 寫單季同期新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

測試介面廠旺矽（6223）9日公告今年3月營收來到7.41億元，月、年增幅皆近兩成，創歷年單月次高紀錄；合計首季營收衝上20.47億元，季減6.79%、年增14.75%，寫下單季同期新高。

旺矽為全球前五大探針卡廠，第一大產品為探針卡，占營收逾五成，包括垂直式探針卡（VPC）、懸臂式探針卡（CPC）及MEMS探針卡，前二項產品都已是全球第一大供應商，MEMS探針卡在逐漸成長中。

業界指出，在輝達（NVIDIA）自去年帶領的AI狂潮席捲全球下，此動能延續到今年，因此加速市場對高階的HPC（高效能運算）需求升溫，並成為晶圓測試業者極力爭取的商機。

業界進一步說，旺矽在VPC（垂直探針卡）方面，持續投入更多研發升級及資源，在AI趨勢成長明確下，該公司囊括美系GPU、網通晶片、FPGA、手機AP等相關大客戶，在訂單不斷追加中，成為驅動今年營運的關鍵動力。

AI 營收

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