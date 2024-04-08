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威剛營收／3月39.75億元創14年次高 首季營收年增逾5成

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
記憶體模組大廠威剛8日公告今年3月營運成果、續創佳績，單月營收達39.75億元，不僅年月雙增各成長56.59%及19.02%，更攀上14年來單月次高。圖為威剛董事長陳立白／聯合報系資料照片
記憶體模組大廠威剛8日公告今年3月營運成果、續創佳績，單月營收達39.75億元，不僅年月雙增各成長56.59%及19.02%，更攀上14年來單月次高。圖為威剛董事長陳立白／聯合報系資料照片

受惠DRAM與NAND Flash價量齊揚，記憶體模組大廠威剛（3260）8日公告今年3月營運成果、續創佳績，單月營收達39.75億元，不僅年月雙增各成長56.59%及19.02%，更攀上14年來單月次高。

整體來看，威剛今年第1季營收來到108.81億元，較去年同期大增5成。公司表示，在上游供應商控制產出與調整產能配置之下，目前記憶體市況仍為賣方主導，看好價格向上走勢可望一路延續至今年第3季，營運表現也將水漲船高。

針對4月3日7.2級強震襲擊台灣，對半導體產能造成影響，對此董事長陳立白指出，此次地震雖對全球DRAM整體產能的實質衝擊有限，但將助長三大上游供應商維持漲價態勢，且客戶端的備貨意願已見明顯增加，看好威剛第2季業績將持續成長，獲利績效也可望維持高檔。

展望未來需求，威剛強調，今年DRAM與NAND Flash兩大記憶體價格多頭走勢確立，且整體市場庫存水位相對健康，因此自去年第4季至今，客戶下單動能仍相當積極。

威剛進一步說，隨著第2季起伺服器需求明顯回溫，以及第3季開始AI應用裝置陸續出籠，都將進一步推動記憶體位元需求成長，在整體供需維持平穩健康狀態下，公司也將保持相對足量的庫存水位，以滿足客戶下半年傳統旺季及AI新產品出貨需求。

威剛3月產品結構，DRAM占整體營收比重41.43%，SSD占比23.48%，記憶卡、隨身碟與其他產品為35.09%。累計第1季DRAM營收占比為42.17%，SSD為28.25%，記憶卡、隨身碟與其他產品為29.58%。

威剛 記憶體模組

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