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眾福科今以50元上市掛牌 盤中衝上65.8元高點

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
眾福科26日掛牌上市，搶攻全球戶外專業顯示器市場。業者／提供
眾福科26日掛牌上市，搶攻全球戶外專業顯示器市場。業者／提供

戶外耐候強固顯示解決方案商眾福科（3168）26日以每股50元正式掛牌上市，盤中衝上65.8元高點。眾福科董事長黃漢州表示，公司八成以上營收來自戶外專業顯示器，由於戶外環境不一，因此需要較高的耐候性才能讓消費者有好的使用體驗，這也使得眾福科不僅技術領先同業，更是休閒船舶儀表的一級供應商；也由於其擁有相當豐富的技術整合經驗，打造出的一站式服務深受到國內外諸多大廠肯定。

根據Polaris Market Research Analysis調查，全球休閒船舶市場2021年市場規模達到163.1億美元，預估至2030年市場規模將達到274.8億美元，年複合成長率為6.5％。

眾福科所擅長的戶外顯示器有別於一般室內顯示器，需克服眾多環境挑戰，如高亮度需求以應對陽光直射、良好的對比度以清晰顯示細節、廣泛的可視角度以及高防護等級以抵抗惡劣天氣條件，故在技術開發上比室內顯示器更具難度。

黃漢州表示，戶外顯示器的技術關鍵包括高亮度背光（如LED、Mini LED及Micro LED技術）、專業的防眩光處理、高效的散熱解決方案和強大的防護措施；而眾福科憑藉自主研發的技術，在高亮度背光、防眩光、散熱和防護技術上擁有明顯優勢。近年來公司已推出多項創新產品，包括全球首款曲面圓形儀表、多連屏航海儀表，微矩陣調光顯示器，這些產品在交通、航海、工業和醫療等多個領域獲得廣泛應用。

黃漢州指出，眾福科擁有長期累積的研發、技術實力，以及豐富的液晶顯示器產業經驗，在研發設計、原料選材、樣品試作、生產製造及品質管理等方面達到專業水準，能迅速符合客戶需求並掌握市場趨勢，不斷投入新產品及顯示技術研發，以鞏固客戶信賴。且得益於台灣在液晶顯示器面板及其關鍵零組件產業的發展完整性和全球領先的技術產能，公司多年來與各原料供應商建立的良好供貨關係，以及多元化的供應商策略，確保了原料供應的穩定性及成本效益，可有效規避斷貨風險。

隨著5G、物聯網（IoT）、人工智慧（AI）等技術的普及與發展，不僅推動了產業數位化的進程，更將液晶顯示器模組的應用範圍拓展至船舶、工業控制、特殊車輛及醫療等特殊市場，可望為眾福科的客製化液晶顯示模組設計、製造及銷售業務帶來持續成長的市場需求。

LED 顯示器

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