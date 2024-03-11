金寶財報／去年純益年減25% 每股純益0.51元

金寶（2312）11日公告去年財報，全年稅後純益7.51億元，年減25.6%，每股純益0.51元。展望今年，金寶保守中仍樂觀看待，預期下半年營收會較上半年成長。

金寶去年第4季營收414.19億元，季增4.59%，年減15.09%，毛利率4.85%，季減1.65個百分點，年減1.14個百分點，營益率1.28%，季減1.2個百分點，年減1.13個百分點；稅後純益1,841萬元，季減94.8%，較2022年同期轉盈，每股純益0.01元。

金寶去年營收1597.57億元，年減11.96%，毛利率6.15%，年增0.25個百分點，營益率1.88%，年增0.32個百分點，雙率均較2022年小幅成長。

金寶執行長暨總座陳威昌先前在旺年會表示，近期客戶氛圍轉趨樂觀，開始慢慢上修第1季、第2季營運展望，今年營運雖仍保守看待，但「有些樂觀成分可以思考」。

陳威昌認為，金寶2024年營收可望回到過去淡旺季軌跡，下半年營收將較上半年成長，主要重點會在低軌衛星應用、充電樁、行動支付機、固態硬碟（SSD）等領域。