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築間營收／2月4.9億元創同期新高 繼酸菜魚之後...這兩品牌要進香港

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

築間（7723）今（11）日公告2月營收4.98億元，單月營收維持近5億元高檔水平，並較去年同期成長10.27％，創同期新高，累計前二月合併營收10億元，年增率2.52％，亦創同期新高水準。展望第2季，築間規劃於台北、台中啟動兩個全新品牌，海外市場則於香港銅鑼灣「築間酸菜魚」展店後，再推進集團兩大品牌「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」進軍香港。

築間今年於香港銅鑼灣開出首家「築間酸菜魚」，2月於台灣推出「獨食經濟」的朴庶韓國烤肉-基隆北寧分社，3月8日於台北市西門町商圈，開出旗下第九個品牌「築間麻辣火鍋」，憑藉多元品牌、分眾市場與營運版圖擴大，是推升今年營收的主要動能。

築間以「築間幸福鍋物」品牌，打造全台第一連鎖鍋物品牌，瞄準台灣人最愛的「鍋物」與「燒肉」為其經營主軸，同時採高品質食材、營業到深夜與創新加盟獨特營運模式，搶攻市場版圖，目前旗下九大品牌，橫跨鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式及吃到飽五大餐飲類別，推進集團全品牌台灣總家數，從單店到174家規模，持續於台灣北、中、南餐飲一級戰區打造集團品牌聚落。

展望第2季，築間規劃於台北、台中啟動兩個全新品牌，海外市場則於香港銅鑼灣「築間酸菜魚」展店後，再推進集團兩大品牌「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」進軍香港，並籌備下半年插旗日本大阪成為築間東北亞首家分店，逐步擴大海外內餐飲市場版圖，期以集團展店動能創造營收規模經濟，亦藉由資源集中化管理策略，維持營業費用優化，以期營收獲利雙升。

營收 餐飲 香港

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