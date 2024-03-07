信邦財報／2023年 EPS 13.71元 連續15年創新高、配息率70%

信邦（3023） 7日董事會通過2023年財務報表，稅後淨利為32.84億元，每股盈餘為13.71元，並通過盈餘分配每股現金股利9.60元，配息率70.02%。

信邦2023年查核後合併營收為327.62億元，較前一年度305.75億元成長7.15%；合併毛利率25.66%，較前一年度合併毛利率25.29%，增加0.37個百分點；合併營業淨利33.96億元，較前一年度33.26億元成長2.12%；稅後淨利32.84億元，較前一年度28.81億元成長14.00%；每股稅後淨利13.71元，較前一年度12.22元，增加1.49元。

信邦整體營運表現，再度超越前一年度，自2009年起已連續15年正成長，其營收、稅後淨利金額及每股淨利均為公司成立以來之歷史高點。

信邦季度營運表現，2023年第4季合併營收73.64億元，較第3季82.10億元減少10.31%，較去年同期80.04億元減少8.00%；合併毛利率25.04%，較第3季25.69%，減少0.65個百分點，較去年同期24.60%，增加0.44個百分點；合併營業淨利7.36億元，較第3季9.91億元減少25.76%，較去年同期7.89億元減少6.73%；稅後淨利6.00億元較第3季8.78億元減少31.67%，較去年同期5.97億元成長0.46%；每股稅後淨利2.49元。

信邦指出，2023年第4季合併毛利率，較第3季減少0.65個百分點，主要係因產能減少，工資率及製費率略為增加所致；合併營業外損益受新台幣與人民幣回升之影響，第4季合併營業外損益，較第3季減少2.11億元；造成第4季稅後淨利較第3季減少31.67%。

信邦2023年第4季合併毛利率，較去年同期增加0.44個百分點，係因減少無附加價值的風電機櫃組裝業務及電動車充電需求之高壓線組，產品技術難度的增加，提升風電及汽車等產業之毛利率；第4季整體營運表現，合併營收雖較去年同期減少8.00%，但在毛利率的提升、營業費用的減少及大陸子公司取得高新技術租稅優惠的挹注下，第4季稅後淨利最終繳出較去年同期成長0.46%的表現。