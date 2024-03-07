研華營收／2月38.56億元 年減26.26%

研華（2395）7日公布2024年二月份合併營收報告達新台幣38.56億元，較去年同期營收52.30億元年減26.26%。累計研華前二月合併營收達88.45億元，較去年同期營收108.70億元，年對年衰退18.63%。

二月營收以區域別來看，受去年高基期及長假工作天數較少等影響，各市場多為雙位數衰退。事業群表現而言，各事業群表現疲弱，其中應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）年對年個位數下滑，其餘事業群則為雙位數年減。

若以累計至二月營收來看，台灣市場受新專案出貨帶動，年增24%。中國大陸及韓國市場年對年個位數衰退，其他市場皆雙位數年減。各事業群方面，服務物聯網事業群（Service-IoT Group, SIoT）呈現個位數年減，其餘事業群皆雙位數衰退。