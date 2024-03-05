騰輝營收／2月3.35億元 月減11.3%
銅箔基板廠騰輝-KY（6672）於5日公告，2月營收為3.35億元，月減11.3%，前兩月累計營收為7.1億元，年減4.3%。
騰輝表示，2月是因適逢農曆春節，導致工作天數減少，整體營收表現受影響。軍工、航天等特殊應用高毛利材料，維持銷售穩健向上，近期通過歐洲航天局（ESA）的認證，被歐洲著名製造高密度互連印刷電路板（HDI）PCB製造商核可，將有助推進海外市場布局。展望今年營運，將持續升級產品並強化市場競爭力，對未來營運審慎樂觀。
展望未來，騰輝持續專注開發特殊材料應用市場於自動駕駛、非照明類散熱應用與高階半導體測試、穿戴式設備、軍用產品、低軌道衛星等高階產品在終端的應用外，並提出橫跨綠能及新能源車的散熱材料，近期開發出全系列的各種純樹脂覆膜產品，已獲得軍工、半導體、高階超多層高頻、散熱，及各種被動元件薄型化等應用產業的認可。
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