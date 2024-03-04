達方財報／去年每股純益5.91元 為15年來新高

達方電子（8163）4日召開董事會，會中通過去年全年財務報表。其中，第4季合併營收60.6億元，季減11%；歸屬母公司稅後淨利2.06億元，每股純益0.74元。2023年全年合併營收258億元，年減12.7%；受益於本業毛利率提升與業外收益貢獻下，歸屬於母公司稅後淨利16.5億元，每股純益5.91元，為2008年以來新高。

此外，公司董事會也通過盈餘分派案，預計每股配發現金股利4元，配發率67.6%，維持公司高配息股利政策。

達方表示，去年第4季NB/PC庫存趨近正常水準，鍵盤產品受惠客戶需求，季營收延續前一季穩定回溫。以電動輔助自行車(eBike)為發展主軸的綠能事業，營運表現受到庫存調整影響，短期尚待調整。

展望本季，公司審慎看待營運表現。就長期而言，NB/PC在Windows作業系統升級帶動換機潮、AI PC逐步的導入將刺激一定程度之市場需求等因素帶動，有助於鍵盤與其他新產品出貨回升。傳統自行車庫存去化已近尾聲，在E-Mobility、環保、運動三大趨勢下，達方掌握E-Bike和中高階自行車的市場主要銷售動能，對於綠能事業的發展充滿信心。